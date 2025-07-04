«Осталось совсем недолго беспредельничать»: певица Инстасамка выступила против детей-блогеров и их родителей

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) выступила на заседании Общественной палаты России с инициативой создания закона о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге. Об этом исполнительница сообщила Telegram-каналу Mash.

В видео Инстасамка обратилась к Денису и Елене Кукоякам, которые прославились благодаря роликам с дочкой Василисой.

«Наши дорогие Кукояки! Осталось совсем недолго беспредельничать. Я перехожу к действиям», — обратилась к блогерам Зотеева.

Звезда пояснила, что ей надоело смотреть на блогеров, которые зарабатывают на своих детях, а потом покупают себе Porsche, дорогие украшения.

Пока обсуждение нового закона только начинается. Конкретного плана у артистки нет, но она готова участвовать в любых социальных инициативах.

Ранее жена Джигана Оксана Самойлова заявила, что певице Инстасамке после критики родителей-блогеров следует подумать, «какой урон она наносит детской психике».