Восьмилетняя дочь Екатерины Климовой стала актрисой

Актриса Екатерина Климова отвела восьмилетнюю дочь на первые пробы в кино. Девочка читала наизусть выученную часть диалога перед режиссером.

Подробности сообщает Teleprogramma.pro.

Младшую дочь Климовой зовут Изабелла. Девочка родилась в браке с Гелой Месхи. Дочь актрисы пришла на пробы в джинсах и футболке. Девочку поддерживала мама.

«У Беллы сегодня были первые в жизни кинопробы. Пожелайте нам удачи», – делилась знаменитость, не раскрывая, в какой проект пробуется Изабелла.

В Сети отметили, что дочь – копия звездной мамы. Они выразили мнение, что у девочки обязательно есть талант, ведь оба ее родителя актеры.

Ранее дочь актрисы Юлии Пересильд, 15-летняя Анна сыграла в сериале «Слово пацана». Она признавалась, что тратит гонорары на люксовую одежду. Недавно Анна приобрела кроссовки стоимостью более 700 тыс. рублей.