15-летняя Анна Пересильд потратила более 700 тысяч рублей на люксовые кроссовки

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 15-летняя Анна Пересильд проснулась знаменитой. Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя призналась, что не экономит деньги и тратит свои гонорары на люксовую одежду и обувь.

В частности, девушка потратила 700 тысяч рублей на кроссовки из лимитированной коллекции.

«У сестры первыми кроссовками были OFF White x Nike Air Jordan 4. Мне они очень понравились и недавно я их купила себе», — разоткровенничалась Пересильд на YouTube-канале Nikita Efremov.

В ответ ведущий шоу Никита Ефремов отметил, что это одни из самых недоступных и дорогих кроссовок из коллекции.

Также юная артистка раскритиковала пользователей Сети, осуждающих ее за слишком взрослые наряды и яркий макияж. Анна призналась, что ее поражают люди, которые говорят, что она как-то не так выглядит.

«Для меня это странно. Мне кажется, что у многих есть представление о том, что ребенок в 15 лет — только ребенок. Он может ходить только в школу, носить только оверсайз одежду… Есть те, кто хочет немножко другим заниматься в 15 лет, реализовываться», - пояснила Анна.

Ранее 15-летняя Пересильд поделилась своим главным страхом. Она призналась, что боится заработать звездную болезнь и вести себя неадекватно.