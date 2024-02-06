«Восхищаюсь тобой и горжусь тем, что я твоя жена»: Тина Канделаки обратилась к мужу в день рождения

Телеведущая Тина Канделаки старается меньше делиться подробностями личной жизни, однако в день рождения супруга, бизнесмена Василия Боровко, она сделала исключение и публично обратилась к нему. Об этом сообщает StarHit.

Тина Канделаки и Василий Боровко в браке уже девять лет. Бизнесмену исполнилось 37 лет. По этому поводу телеведущая решила публично поздравить мужа и признаться ему в чувствах.

По признанию журналистки, она испытывает к мужу не только любовь, но и безграничное уважение.

«Я восхищаюсь тобой и горжусь тем, что я твоя жена. Потому что быть женой, быть матерью, быть подругой, быть любовницей — это все важные этапы в любых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Но быть другом, быть товарищем — это редкая удача, которую Бог дает не всем», — призналась Тина Канделаки.

Телеведущая отметила, что ее супруг является для нее лучшим другом.

«Я надеюсь, что никогда в моей жизни не появится друга ближе, чем ты. Ты лучший друг для меня и еще для огромного количества людей, которые в боях испытали, что такое быть твоим товарищем и имели возможность почувствовать рядом твое плечо», — подчеркнула журналистка.

Напомним, у пары в начале 2023 года появился ребенок, которого родила суррогатная мать. Телеведущая лишь один раз подтвердила эту информацию, назвав себя многодетной матерью, однако официально не показывала младшего ребенка.

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