«Вошла в ту дверь»: Анастасия Волочкова оправдалась за домашнее видео с Джигурдой

Анастасия Волочкова оправдалась за домашнее видео с Никитой Джигурдой. Балерина ответила хейтерам в шоу на МУЗ ТВ «Искры летят».

В январе пользователи Сети активно обсуждали откровенное видео Волочковой с Джигурдой, после чего экс-приме Большого театра пришлось публично объяснять свое поведение. При этом до сих пор неизвестно, кто именно слил кадры в интернет.

Балерина продолжает сталкиваться с негативными комментариями из-за январского видео, а недавно она решила ответить своим обидчикам.

«Я не знаю, как с этим нужно было разбираться, но я оставила это на их совести. И пресс-конференцию я тогда вынуждена была собрать и людям объяснить, что это меня подставили», – рассказывает Волочкова.

По словам знаменитости, такая реакция подписчиков была спровоцирована недавней историей с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

«Так, люди, это было год назад, во-первых. А во-вторых, это было у меня дома снято. Я не то, что в ту дверь вошла, – я у себя дома, могу делать все, что я хочу», – прокомментировала балерина.

Волочкова добавила, что в то время она хорошо общалась с возлюбленной Джигурды Мариной Анисиной и женщины спокойно обсудили произошедшее.

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