«Нам комфортно рядом»: Алена Водонаева раскрыла свое отношение к Виктории Боне спустя 20 лет вражды

Недавно стало известно о том, что телеведущая и модель Виктория Боня помирилась с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» Аленой Водонаевой, с которой практически не общалась почти 20 лет. Теперь Алена Водонаева высказалась о конфликте с бывшей соперницей по проекту и раскрыла, в каких они сейчас отношениях.

Многие до сих пор не верят в примирение знаменитостей. Так, один из подписчиков задал Алене Водонаевой прямой вопрос о ее отношении к Виктории Боне.

«Спустя много лет вас все-таки не раздражает Боня?» — написал подписчик.

Телеведущая не стала игнорировать вопрос и откровенно рассказала о взаимоотношениях с моделью. По словам Алены Водонаевой, за 20 лет у них с Викторией Боней многое изменилось в жизни.

«У нас у обеих за 20 лет проделан огромный путь. Он разный, мы абсолютно разные, у нас разные жизни, разные интересы, цели и планы. Но так сложилось, что судьба свела нас через столько лет на общих медиапроектах», — высказалась экс-участница «Дома-2».

Алена Водонаева призналась, что между ней и Викторией Боней сложились теплые отношения, в которых нет места вражде. Однако знаменитость подчеркнула, что то, что связывает ее и модель, не назвать дружбой.

«У нас нет раздражения друг от друга, у нас по-настоящему доброе, родственное отношение друг к другу. Это нельзя назвать дружбой, но это даже не впишется в формат дружбы. Мы очень хорошо друг друга знаем. И понимаем без слов. Нам комфортно рядом. Наши дети подружились. Мы искренне и с добротой относимся к нашему „знакомству“, нашему общению», — поделилась Алена Водонаева.

Журналистка назвала Викторию Боню очень добрым, сильным и уверенным в себе человеком и заявила, что всегда готова прийти к ней на помощь.

«Как это может раздражать? Некоторым ее качествам характера еще поучиться можно. Я знаю точно, что, если ей нужна будет моя поддержка или помощь, я безоговорочно подставлю ей свое плечо», — заключила телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня кардинально сменила образ. По словам модели, на изменения ее сподвигла коллега по «Дому-2» Алена Водонаева.