«Восемь новых проколов»: Боня совершила очередное изменение во внешности

Прошло несколько недель с того, как Виктория Боня подверглась пластической операции у знаменитого звездного хирурга в США и изменила форму своих глаз. Несмотря на то, что телеведущая прячет лицо под темными очками, она опять решилась на изменения во внешности.

По ее словам, она отправилась на шоппинг за сережками. Однако, купив серьги, ей сразу посоветовали мастера, который может проколоть хрящи в ухе. Недолго думая Виктория Боня отправилась на пирсинг.

«Восемь новых проколов на два уха! Я так давно хотела, но всегда ждала нужного мастера», — поделилась эмоциями Виктория Боня.

Также в своих соцсетях знаменитость рассказала, что после пластики ее губы ещё остаются огромными, а верхняя губа не может полностью двигаться. Процесс восстановления займёт от трех до четырех месяцев.

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