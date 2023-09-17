Роман Костомаров об ампутации: «Я орал от боли, будто меня оперируют наживую»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, как боролся за жизнь со страшным недугом и что чувствовал после ампутации.

По его словам, его выздоровление — это чудо. Спортсмен хотел бы побыстрее забыть всё происходящее на больничной койке, но это уже невозможно.

Костомаров признался, что когда врачи сообщили об ампутации конечностей, он просто заплакал. Фигурист понимал, что другого выхода полость нет.

«Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую», — вспомнил он о своих чувствах после операции в шоу «Секрет на миллион».

Костомаров объяснил, что поначалу не мог поднять голову с подушки, руку или ногу тоже с большим трудом. При этом, когда его начинали жалеть и высказывать сочувствующие слова, он непроизвольно начинал плакать.

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