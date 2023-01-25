Воры продали джинсы Владимира Высоцкого на рынке в Сочи

В день рождения поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого стало известно, как в 1979 году во время каникул в Сочи у артиста украли чемодан. Позже воры вернули кумиру сумку, но без части одежды.

Об инциденте, произошедшем 44 года назад, стало известно из книги Валерия Перевозчикова «Живая жизнь».

Во время одного из визитов в Сочи Высоцкий поселился в гостинице «Актер», там у него украли чемодан. Артист обратился в милицию, потому что остался без документов.

Когда Высоцкий вернулся в отель, то его ждала записка. В ней говорилось: «Дорогой Владимир Семенович, прости, джинсы уже продали. Возвращаем куртку и документы!»

Воры увидели, кого обокрали, слишком поздно – уже продав джинсы на местном рынке. Однако похитители решили вернуть чемодан в знак уважения.

Эту историю в Сочи вспоминают до сих пор и передают из уст в уста, хотя сотрудников, ставших свидетелями инцидента, нет в живых.

Ранее актриса Лариса Лужина рассказала, как Высоцкий спас ее от нападения.