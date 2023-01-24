14:24, 24 января 2023
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Высоцкий и Говорухин спасли героиню фильма «Вертикаль» от расправы националистов
О жизни Владимира Высоцкого ходят десятки легенд. Но о том, что рассказала артистка Лариса Лужина в канун 85 годовщины со для рождения знаменитого барда, известно немногим.
Дело было в 1966 году, в Приэльбрусье, на банкете, посвященном завершению съемок фильма Говорухина «Вертикаль».
Съемочная группа сидела в местном ресторане, где на стене висел портрет Сталина. «Интересно, почему этот изверг и душегуб висит над нашим столиком?» – обратилась к своим друзьям Лужина.
И тут же из-за соседнего столика поднялись несколько молодых грузин.
- Они вскочили и кинулись в мою сторону. Один из них схватил нож. Я даже не успела испугаться… - вспоминает Лариса Анатольевна.
Сидевшие рядом с ней Владимир Высоцкий и Станислав Говорухин тоже вскочили. И бросились навстречу нападавшим.
Впрочем, до поножовщины дело не дошло. Горячих кавказских парней удалось урезонить.
Источник фото:http://starface.ru/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: