Высоцкий и Говорухин спасли героиню фильма «Вертикаль» от расправы националистов

О жизни Владимира Высоцкого ходят десятки легенд. Но о том, что рассказала артистка Лариса Лужина в канун 85 годовщины со для рождения знаменитого барда, известно немногим.

Дело было в 1966 году, в Приэльбрусье, на банкете, посвященном завершению съемок фильма Говорухина «Вертикаль».

Съемочная группа сидела в местном ресторане, где на стене висел портрет Сталина. «Интересно, почему этот изверг и душегуб висит над нашим столиком?» – обратилась к своим друзьям Лужина.

И тут же из-за соседнего столика поднялись несколько молодых грузин.

Они вскочили и кинулись в мою сторону. Один из них схватил нож. Я даже не успела испугаться… - вспоминает Лариса Анатольевна.

Сидевшие рядом с ней Владимир Высоцкий и Станислав Говорухин тоже вскочили. И бросились навстречу нападавшим.

Впрочем, до поножовщины дело не дошло. Горячих кавказских парней удалось урезонить.