«Ворвался в нашу жизнь»: Ольга Орлова посмеялась над болезнью Анны Семенович и рассказала о ней всем

Певица Ольга Орлова показала в соцсетях переписку с подругой Анной Семенович, в которой та рассказала о болезни. Артистка заподозрила у себя поллиноз – аллергическое заболевание, которое с наступлением весны началось у Орловой.

Певица ранее поделилась в соцсетях, что относится к симптомам поллиноза. Она опубликовала плакат, на котором были перечислены зуд, приступы чихания, обильный насморк, слезотечение и другие.

Семенович написала подруге личное сообщение в соцсетях. «Я в шоке у меня эти симптомы», - говорится в нем.

На это Орлова ответила: «Ну вот. Я мучаюсь жутко».

Певица поинтересовалась, что пьет Орлова от поллиноза. На это экс-участница группы «Блестящие» пошутила: «Все пью! Шампанское, вино белое, вино красное. Надо уже встретиться».

«Поллиноз ворвался в нашу жизнь», - написала Орлова на скриншоте и добавила смеющиеся смайлы.

Орлова недавно жаловалась на зуд, отеки и сыпь на лице. После сообщения о болезни она на некоторое время пропала из соцсетей.