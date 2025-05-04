Ворвалась на сцену и схватила за шею: на Надежду Кадышеву напали на концерте в Иванове

Концерт Надежды Кадышевой в Иванове едва не закончился трагедией. Одна из зрительниц выбежала на сцену и напала на 65-летнюю певицу, схватив ее за шею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует соответствующие кадры.

По информации источника, инцидент произошел 30 апреля после концерта Надежды Кадышевой в Ивановском музыкальном театре. Когда солистка ансамбля «Золотое кольцо» откланялась перед публикой и занавес опустился, на сцену ворвалась неизвестная девушка. Она побежала за певицей, схватила ее за шею и прокричала что-то невнятное. Сообщается, что охрана передала зрительницу полиции, а к знаменитости прибыл врач. В результате случившегося артистка не пострадала.

В беседе с Mash представители певицы прокомментировали ситуацию и заявили, что после произошедшего на выступлениях Надежды Кадышевой будут усилены меры безопасности.

«Действительно на концерте в Иванове произошел неприятный инцидент. Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает, она вместе с семьей. К сожалению, мы вынуждены пересмотреть меры безопасности и контакта со зрительским залом в связи с инцидентом», — сообщили представители артистки.

Судя по кадрам, появившимся в Сети, на протяжении всего концерта рядом с нападавшей находился молодой человек в кепке. Уточняется, что он постоянно что-то нашептывал девушке и, вероятно, давал указания. Что могло стать причиной нападения, пока не известно. Недавно в центре скандала оказался сын Надежды Кадышевой. Выяснилось, что Григорий лишился прав на своего первого ребенка, а также судится с матерью второго наследника за алименты.

Ранее мы писали о том, что бывшая невестка Надежды Кадышевой рассказала о тяжелой болезни певицы: «Живет на таблетках».