«Воруют безнаказанно и думают — это нормально»: Канделаки подаст в суд на бренд, скопировавший платье Анны Пересильд

Телеведущая Тина Канделаки на просторах Интернета обнаружила точную копию платья актрисы Анны Пересильд, которое она надевала на съемках фильма «Алиса в Стране чудес». Журналистка заявила, что подаст на бренд в суд, если его представители не снимут наряд с продажи.

В личном Telegram-канале Тина показала платье, которое размещено на маркетплейсе Wildberries. По мнению Канделаки, образ полностью скопирован с героини Анны Пересильд в фильме «Алиса в Стране чудес». Телеведущая отметила, что платье защищено авторским правом, так как его разрабатывал дизайнер специально для мюзикла.

«Для меня по сей день, конечно, удивительно, как люди воруют безнаказанно и думают, что это нормально. Какая-то фирма взяла и полностью скопировала костюм Алисы из фильма «Алиса в Стране чудес». Костюм, который был на Анне Пересильд и стал знаком нашего фильма – розовое платье», - заявила Канделаки.

Журналистка подчеркнула, что подобное «воровство» со стороны бренда – это ненормально. По ее словам, если платье будут продолжать продавать на маркетплейсе, она подаст на магазин в суд.

