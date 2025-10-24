«Там есть чему поучиться»: что не так с новым фильмом «Алиса в Стране чудес» и мимикой Анны Пересильд

В российский прокат вышел новый фильм-мюзикл «Алиса в Стране чудес», главную роль в котором исполнила 16-летняя актриса Анна Пересильд. Зрители и киноэксперты встретили проект по-разному, и многие высказались негативно об игре дочери Юлии Пересильд. Кинокритик Александр Голубчиков в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, почему некоторые считают ленту провалом и советуют юной звезде работать над мимикой.

Претензий к «Алисе в Стране чудес» у критиков на самом деле много. Но основная проблема, как считает Александр Голубчиков, кроется в том, что зрители не увидели, что ожидали.

«В свое время пластинка с песнями Высоцкого была достаточно прорывной в том плане, что стала чуть ли не первым диском Высоцкого, который был издан в СССР. И, собственно, она была скандальной, ее 3 года не выпускали из-за того, что там была очень многослойная сатира на брежневскую эпоху. Все ожидали, что в новой постановке авторы найдут в себе смелость или каким-то образом возможность заложить туда какие-то скрытые смыслы. Многие зрители, ну, в частности, критики этих смыслов там не увидели. То есть это просто экранизация мюзикла», — объяснил кинокритик.

Большая порция хейта сейчас выливается и на исполнительницу главной роли. Пользователи и некоторые критики считают, что «каменное» лицо уже стало для Анны базой, которой она придерживается в своих проектах. Однако Голубчиков решил защитить молодую актрису. Он отметил, что, во-первых, она еще не имеет большого опыта в кино, а, во-вторых, безэмоциональность могла быть режиссерской задачей.

«Что касается Ани Пересильд — опять-таки вопрос субъективный. Актриса молодая, ей всего 16 лет. У нее пока не очень большой опыт работы в кино. По-честному, два фильма широко известных с ее участием. „Алиса в Стране чудес“ и „Слово пацана“. Сейчас она закончила сниматься в кино таком более независимом, где она сможет проявить как-то свои актерские способности, я надеюсь. Все-таки там как бы и мама прекрасная актриса, и папа замечательный режиссер. Так что там есть чему поучиться. Поэтому я думаю, что в случае с „Алисой в Стране чудес“ все претензии к мимике Анны Пересильд, могут быть обусловлены режиссерской задачей. То есть мы видим лицо девочки в недоумении, которое критики могут интерпретировать как безэмоциональное каменное лицо. Ну потом мы же понимаем, что героиня оказывается в некоем сне или, как в одной из интерпретаций, в „подземной стране“, то есть в загробном мире. И с каким лицом нужно находиться вот в этом загробном мире? Понятно, что с каменным. Поэтому давайте не пытаться предъявить претензии актрисе, а пытаться интерпретировать ее актерскую игру. Я уверен, что, если бы Хмельницкий захотел каких-то иных эмоций от Ани, мы бы увидели их», — считает кинокритик.

