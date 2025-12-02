«Воровство — это уголовное преступление»: Игорь Николаев ответил Ксении Собчак, назвавшей его жадным

Певец и композитор Игорь Николаев ответил журналистке Ксении Собчак, упрекнувшей его в жадности из-за штрафа в несколько сотен тысяч рублей за использование фрагмента из его хита.

Напомним, Собчак пришлось заплатить 150 тысяч рублей за семисекундный фрагмент песни «Не обижай меня» в интервью с музыкантом Славой Марлоу. Кроме того, ранее за отрывок из хита «Выпьем за любовь» ей выставили счет в 300 тысяч рублей.

Игорь Николаев заверил, что в первый раз конфликт удалось урегулировать мирно и они остались в хороших взаимоотношениях.

«Ксения Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос, она сказала: „Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждем вас у нас в театре, на любой спектакль приходите“. Это был первый случай. Сейчас я у нее снова плохой», — рассказал музыкант в интервью Лауре Джугелии.

Николаев подчеркнул, что Собчак должна была предварительно получить согласие на использование его композиций, тогда никаких проблем бы не возникло. При этом он назвал историю с отрывком из песни «Не обижай меня» смешной.

«Мне очень нравится, — и Ксюша там смешная, и залетело это в сильный хайп. Это было смешно, но сама по себе история… Если есть непреодолимое желание меня продвинуть, то тогда нужно все-таки со мной как-то созвониться и в каждом конкретном случае решить вопрос», — сказал Николаев.

В качестве примера Николаев привел группу The Beatles, которая до сих пор зарабатывает на выпуске мерча под знаменитым брендом. Певец признался, что у него есть оригинальные носки торговой марки коллектива.

«Конечно, самые богатые музыканты планеты The Beatles не живут на доходы от носков. Мы с вами это понимаем. Но также мы с вами должны понять, что ни один носок на планете не должен выпуститься без доли, которые получат The Beatles, потому что используется их торговая марка... Все остальное является просто интеллектуальным воровством, а воровство — это уголовное преступление», — заключил Николаев.

