«Воровка на доверии»: Максим Фадеев накинулся на певицу Наргиз и пригрозил ей судом

Продюсер Максим Фадеев нелицеприятно высказался в адрес певицы Наргиз, которая в последнее время часто делает скандальные заявления. Мужчина не только прошелся по внешности артистки, но и пригрозил судами из-за прав на его песни. В своем Telegram-канале он посвятил звезде отдельный большой пост, где предложил извиниться за сказанное.

Несмотря на то, что продюсер уже долгое время не сотрудничает с исполнительницей, он в очередной раз высказался о ней. Фадеев отметил, что больше не будет давать комментарии по поводу Наргиз, но скоро об этом выйдет документальный фильм.

Мужчина пожаловался, что артистка после всех скандальных выходок продолжает исполнять его песни, тем более на русском языке. По словам Максима, он будет отстаивать свою позицию в суде. Звезда обратился к будущим организаторам концертов певицы.

«Так мы будем поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое - это воровство. Мы будем фиксировать факты нарушения моих прав и судиться с каждой площадкой», – написал продюсер.

Фадеев высказался и об образе Наргиз, вместе с ее необычными татуировками. А после назвал «воровкой», которая использует их интеллектуальную собственность.

«Несколько последних лет, наблюдая за Наргиз, думал, какое определение я могу дать этой караоке-певице. Она – обычная воровка на доверии», – добавил возмущенный мужчина.

Максим призвал артистку извиниться за слова, сказанные в его адрес и перестать скандально отзываться о стране, в которой она получила огромную популярность. Напомним, что продюсер расторг контракт с Наргиз в августе 2019 года, после чего запретил исполнять его песни.

Ранее мы писали о том, как певец Андрей Данилко обвинил Максима Фадеева в заговоре против него на вокальном конкурсе.