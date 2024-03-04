«Воровать плохо»: Ида Галич обвинила Викторию Боню в плагиате

Телеведущая Ида Блогер не смогла промолчать и раскритиковала Викторию Боню из-за ее нового видео в Сети. Знаменитость заявила, что увидела в ролике плагиат. Об этом пишет StarHit.

В своем личном блоге Виктория Боня опубликовала юмористическое видео с Надин Серовски. На кадрах они изображают подруг, которые ищут фото понравившегося парня в Интернете.

Однако Ида Галич обратила внимание, что они не просто взяли похожую идею ее ролика, который она сняла с Катей Новиковой еще в прошлом году, но полностью повторили видео.

«Вы просто взяли наш ролик и пересняли? В чем прикол?» — написала Ида Галич в комментариях.

Кроме того, телеведущая опубликовала отдельный пост, в котором обвинила Викторию Боню в воровстве контента.

«Боня и Серовски пересняли наш с Катей ролик. Не указали авторство и выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии, можем помочь. Воровать плохо», — заявила Ида Галич.

Ранее сообщалось о том, что Ида Галич рассказала о романе с австралийцем.