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Опубликовано 04 марта 2024, 18:22
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«Воровать плохо»: Ида Галич обвинила Викторию Боню в плагиате

Ида Галич заявила, что Виктория Боня и Надин Серовски скопировали ее видео.
«Воровать плохо»: Ида Галич обвинила Викторию Боню в плагиате

© Starface.ru

Телеведущая Ида Блогер не смогла промолчать и раскритиковала Викторию Боню из-за ее нового видео в Сети. Знаменитость заявила, что увидела в ролике плагиат. Об этом пишет StarHit.

В своем личном блоге Виктория Боня опубликовала юмористическое видео с Надин Серовски. На кадрах они изображают подруг, которые ищут фото понравившегося парня в Интернете.

Однако Ида Галич обратила внимание, что они не просто взяли похожую идею ее ролика, который она сняла с Катей Новиковой еще в прошлом году, но полностью повторили видео.

«Вы просто взяли наш ролик и пересняли? В чем прикол?» — написала Ида Галич в комментариях.

Кроме того, телеведущая опубликовала отдельный пост, в котором обвинила Викторию Боню в воровстве контента.

«Боня и Серовски пересняли наш с Катей ролик. Не указали авторство и выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии, можем помочь. Воровать плохо», — заявила Ида Галич.

Ранее сообщалось о том, что Ида Галич рассказала о романе с австралийцем.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Ида Галич
телеведущая
Виктория Боня
видео
плагиат