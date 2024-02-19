Любит знакомиться с мужчинами за границей: Ида Галич рассказала о романе с австралийцем
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Блогер Ида Галич рассказала, что любит знакомиться с мужчинами за границей. Об одном из таких знакомств она поведала в новом выпуске шоу «Натальная карта».
В 2021 году знаменитость рассталась с супругом, от которого у нее на свет появился сын. Несколько лет блогер скрывала подробности личной жизни. Лишь в 2023-м она призналась, что счастлива с новым возлюбленным.
А до этого у Иды были мимолетные романы. Больше всего знаменитости нравилось знакомиться с мужчинами за границей. Так, блогер до сих пор вспоминает о встрече одним с австралийцем.
«У меня был роман с австралийцем. Это было классно, мне понравилось. Это было супер. Это было страстно», — рассказала Галич.
Но эта история продлилась недолго. По словам Иды, она хотела найти для полноценных отношений другого мужчину.
Ранее блогер откровенно рассказала о разводе с мужем. По словам Галич, ей было тяжело видеть себя в этих отношениях женщиной.