Любит знакомиться с мужчинами за границей: Ида Галич рассказала о романе с австралийцем

Блогер Ида Галич рассказала, что любит знакомиться с мужчинами за границей. Об одном из таких знакомств она поведала в новом выпуске шоу «Натальная карта».

В 2021 году знаменитость рассталась с супругом, от которого у нее на свет появился сын. Несколько лет блогер скрывала подробности личной жизни. Лишь в 2023-м она призналась, что счастлива с новым возлюбленным.

А до этого у Иды были мимолетные романы. Больше всего знаменитости нравилось знакомиться с мужчинами за границей. Так, блогер до сих пор вспоминает о встрече одним с австралийцем.

«У меня был роман с австралийцем. Это было классно, мне понравилось. Это было супер. Это было страстно», — рассказала Галич.

Но эта история продлилась недолго. По словам Иды, она хотела найти для полноценных отношений другого мужчину.

Ранее блогер откровенно рассказала о разводе с мужем. По словам Галич, ей было тяжело видеть себя в этих отношениях женщиной.