Воровала вещи и продукты: Волочкова рассказала, как ее обвела вокруг пальца домработница

Предыдущую домработницу Анастасии Волочковой нередко ловили за кражей вещей и продуктов. Но балерина закрывала на это глаза.

Домработница по имени Рая трудилась в доме Волочковой на протяжении 10 лет.

«Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери. Я думала: ну ладно, это для детей. Но потом зашло за другие масштабы», — рассказала бывшая солистка Большого театра в эфире YouTube-канала «Москвичка».

Волочкова собиралась позитивно расстаться с Раей. На прощание она попросила женщину выпить с ней вина, но та отказалась.

Балерина переживала из-за расставания с домработницей. Но к ней пришла новая помощница Лола, к которой изначально Волочкова относилась настороженно. Но они вместе уже 10 лет.

«У меня отношения с Лолой круче, чем с моей мамой», — добавила балерина.

Ранее звезда сравнила Большой театр с «клубком целующихся змей». В новом интервью Волочкова раскритиковала балетное общество и назвала его несправедливым. Анастасия вспомнила, как ее подставляли коллеги и пытались лишить сцены. По мнению балерины, она — профессионал и угроза для многих.