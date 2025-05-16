Воровал у матери, требовал деньги у экс-жены: новые подробности жизни сына Надежды Кадышевой

Бывшая жена сына певицы Надежды Кадышевой, племянница заммэра Москвы Анжелика Бирюкова рассказала, что экс-супруг требовал у нее деньги. По ее словам, Григорий Костюк хотел получать деньги за то, чтобы давать свое разрешение на выезд ребенка за границу. Об этом стало известно в программе «Малахов» на «России 1».

Анжелика призналась, что бывший бросил ее, когда их сыну было всего восемь месяцев. Она ушла на прогулку с ребенком, а, вернувшись, обнаружила, что Костюка нет. После того женщина не общалась с сыном Кадышевой. Но связаться с ним пришлось, когда она захотела полететь с мальчиком за границу.

«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, то он вышел на связь, и каждый раз требовал от меня денежную сумму, которая постепенно выросла до одного миллиона рублей», - поделилась Анжелика.

Также в шоу отметили, что Григорий «подворовывал» у матери. Якобы он брал деньги в театре «Золотое кольцо», а пропажи объяснял тем, что организаторы не доплатили.

Ранее бывший директор театра Надежды Кадышевой рассказал правду о ее сыне.