Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей за танцы под песни Верки Сердючки

В Воронежской области местного жителя оштрафовали на 50 тыс. рублей за прослушивание песни Верки Сердючки (настоящее имя Андрей Данилко).

3 ноября житель Воронежа устроил тусовку под украинскую песню Сердючки на улице в Борисоглебске. Очевидцев возмутило произошедшее — они сняли молодых людей на видео и отправили жалобу в прокуратуру. Председатель Совета отцов России Андрей Згонников заявил, что такое поведение недопустимо во время проведения спецоперации.

Как сообщают «Вести Воронеж», молодого человека признали виновным в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Он принес публичные извинения и отметил, что поддерживает политику России в отношении СВО.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин поддержал запрет на въезд в Россию Андрею Данилко.