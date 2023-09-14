Воробьев после инсульта практически не чувствует боли с левой стороны тела
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Певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях обширного инсульта после автокатастрофы – из-за них артист практически ничего не чувствует с левой стороны тела и по этой причине смог три месяца проходить с осколком в руке.
Комментарий знаменитости приводит сайт mk.ru.
Воробьев поделился, что осколок от стакана вонзился ему в руку перед отлетом на съемки фильма. Часть осталась в кисти руки, задела нерв и при каждом движении подрезала сухожилие.
Певец ничего не чувствовал, поэтому сделал операцию по удалению стекла только когда в съемках наступил перерыв.
«Благодаря тому, что чувствительность с левой стороны тела у меня так до конца не восстановилась, я смог больше трех месяцев спокойно сниматься, практически не чувствуя боли, и сделать операцию только сейчас», - поделился Воробьев.
Артист признался, что адаптировался к жизни после инсульта – другая часть мозга взяла на себе функции, которые ранее выполняли погибшие клетки правого полушария. В остальном исполнитель назвал себя здоровым.
Ранее Воробьев рассказывал об операции под наркозом. Он объяснил, что к нему нужно особое внимание после инсульта - медики «боятся» из-за его истории болезни. Под наркозом певцу разрезали кожу на руке и извлекли осколок.