Воробьев после инсульта практически не чувствует боли с левой стороны тела

Певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях обширного инсульта после автокатастрофы – из-за них артист практически ничего не чувствует с левой стороны тела и по этой причине смог три месяца проходить с осколком в руке.

Комментарий знаменитости приводит сайт mk.ru.

Воробьев поделился, что осколок от стакана вонзился ему в руку перед отлетом на съемки фильма. Часть осталась в кисти руки, задела нерв и при каждом движении подрезала сухожилие.

Певец ничего не чувствовал, поэтому сделал операцию по удалению стекла только когда в съемках наступил перерыв.

«Благодаря тому, что чувствительность с левой стороны тела у меня так до конца не восстановилась, я смог больше трех месяцев спокойно сниматься, практически не чувствуя боли, и сделать операцию только сейчас», - поделился Воробьев.

Артист признался, что адаптировался к жизни после инсульта – другая часть мозга взяла на себе функции, которые ранее выполняли погибшие клетки правого полушария. В остальном исполнитель назвал себя здоровым.

Ранее Воробьев рассказывал об операции под наркозом. Он объяснил, что к нему нужно особое внимание после инсульта - медики «боятся» из-за его истории болезни. Под наркозом певцу разрезали кожу на руке и извлекли осколок.