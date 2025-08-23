Воробьев после флирта с Кудрявцевой публично признался в любви Аиде Гарифуллиной

Актер Алексей Воробьев стал ведущим второго дня музыкального конкурса «Новая волна» в Казани и впервые публично признался в любви своей жене, оперной певице Аиде Гарифуллиной.

На сцене с Алексеем активно флиртовала его соведущая Лера Кудрявцева. В какой-то момент сидевший в жюри Сергей Лазарев даже напомнил, что у нее есть муж. Видеоролик опубликовал портал Super.ru.

Воробьеву пришлось прервать диалог Кудрявцевой и Лазарева, чтобы обратиться со сцены к возлюбленной.

«С утра молюсь на неё, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я её очень люблю», — разоткровенничался Алексей.

Артисты долгое время скрывали свой роман. В одном из интервью Воробьев внезапно признался, что женился, но не раскрыл имя избранницы. В июне пара посетила премьеру фильма в Москве, однако на ковровой дорожке супруги позировали отдельно друг от друга.

Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев впервые после сообщений о тайной свадьбе вышел в свет с Аидой Гарифуллиной. Молодожены появились на красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Казани в парных костюмах в байкерском стиле.