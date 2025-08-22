Воробьев и Гарифуллина вышли вместе на красную дорожку в байкерских костюмах

Актер Алексей Воробьев впервые после сообщений о тайной свадьбе вышел в свет с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Молодожены появились на красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» в Казани в парных костюмах в байкерском стиле.

Для мероприятия они выбрали белые футболки, кожаные куртки-косухи и джинсы.

Выйдя к представителям прессы и фотографам, Гарифуллина и Воробьев вели себя довольно отстраненно. Алексей приобнял жену, но не позволил себе нежностей или поцелуев на публике. Видеоролик с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Артисты долгое время скрывали свой роман. В одном из интервью Алексей внезапно признался, что женился, но не раскрыл имя избранницы. В июне пара посетила премьеру фильма в Москве, однако на ковровой дорожке супруги позировали отдельно друг от друга.

Ранее Алексей Воробьев признался, что скрывал отношения с Гарифуллиной ради спокойствия и безопасности избранницы. Воробьев заверил, что очень хотел рассказать поклонникам о своем новом семейном положении, но, по его мнению, не все готовы порадоваться чужому счастью.