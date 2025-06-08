«Не все будут радоваться»: Алексей Воробьев раскрыл, почему скрывал свадьбу с Аидой Гарифуллиной

Певец Алексей Воробьев сначала удивил поклонников объявлением кастинга невест, а через непродолжительное время признался, что женился. По его словам, он скрывал, что узаконил отношения с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, ради спокойствия и безопасности избранницы.

Воробьев заверил, что очень хотел рассказать поклонникам о своем новом семейном положении, но, по его мнению, не все готовы порадоваться чужому счастью.

«Это даже не вопрос публичности, а того, что, когда ты впускаешь людей, не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое. Если человек находит сокровище настоящее, то в этот момент он не делает и не публикует в Сеть фотографию: смотрите, у меня сокровище. Он бережет для себя, это его. Это безумно хочется сберечь», — сказал певец в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, о тайной свадьбе Воробьева и 36-летней Аиды Гарифуллиной стало известно в мае 2025 года. Певец сделал ей предложение через несколько месяцев после знакомства.

Незадолго до этого Воробьев угодил в скандал, заявив, что женщины с макияжем являются неполноценными личностями. Позже артист поменял свое мнение и заверил, что обожает как накрашенных женщин, так и девушек без макияжа.

Ранее певица Виктория Дайнеко впервые прокомментировала сообщения о тайной свадьбе ее экс-возлюбленного Алексея Воробьева. Исполнительница пожелала молодым счастья.