«Вопросы вызывает ее позиция»: почему уехавшая из России София Ротару не может продать дачу под Ялтой

Уехавшая из России София Ротару пытается избавиться от недвижимости в стране, но пока безрезультатно. На квартиру в Москве за 70 млн рублей не нашлось покупателя, также никто не решается приобрести дачу певицы под Ялтой. В беседе с «Абзацем» риелтор Сергей Колосницын объяснил, почему артистка не может продать жилье.

В 2024 году исполнительница хита «Луна, луна» выставила на продажу трехкомнатную квартиру на Зоологической улице площадью 122 квадратных метра. Тогда стоимость апартаментов оценили в 70 млн рублей, но из-за отсутствия спроса цену снизили до 65 млн. Но в результате недвижимость сняли с продажи из-за отсутствия покупателей. По мнению экспертов, причина этого заключается в «устаревшем» ремонте.

Помимо квартиры, у Софии Ротару также есть дача недалеко от Ялты, которую она несколько лет назад переписала на сына Руслана Евдокименко. Известно, что на участке примерно в 15 соток расположены дом и сад. Площадь трехэтажного жилого помещения составляет 400 квадратных метров. Однако, несмотря на удачное расположение, особняк не могут продать. Риелтор Сергей Колосницын считает, что все дело — в «токсичном шлейфе» эмигрировавшей певицы. Эксперт по недвижимости уверен: потенциальных жильцов отталкивает не цена, просто «никто не хочет проблем».

«Скорее всего, вопросы вызывает политическая позиция Софии Ротару. Никто просто не хочет рисковать, потому что неизвестно, куда будут направлены средства от продажи недвижимости. Никто не хочет проблем. Что касается стоимости: цены на недвижимость в Крыму сегодня нестабильны — есть и более дорогое жилье. Так что я думаю, что дело не в цене», — заявил Сергей Колосницын.

Напомним, в 2022 году София Ротару уехала из России и перебралась в Италию, где купила виллу на берегу моря на острове Сардиния за 4 млн евро. Артистка перестала выступать с концертами и ведет затворнический образ жизни.

Ранее мы писали о том, что София Ротару незаконно присвоила участок земли соседей по даче в Крыму.