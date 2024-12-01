София Ротару незаконно присвоила участок земли соседей по даче в Крыму

Соседка Софии Ротару по даче в Крыму отсудила у певицы 28 квадратных метров земли. Артистка пыталась продать дом за 65 миллионов рублей, однако по документам оказалось, что за годы владения она незаконно присвоила себе квадратные метры земли.

Как рассказали Telegram-каналу Mash соседи, Ротару не появлялась около 10 лет. При этом за садом размером 15 соток продолжают ухаживать, а трехэтажный дом регулярно убирают.

Вилла исполнительницы хита «Хуторянка» находится под Ялтой, в минуте от Никитского ботанического сада.

Сейчас артистка вновь пытается продать недвижимость. Для этих целей она переписала имущество на сына.

Ранее сообщалось, что София Ротару настолько отчаялась продать трехкомнатную квартиру в центре Москвы, что начала обзванивать российских коллег. С предложением выкупить недвижимость она обратилась к Николаю Баскову, однако певец дал понять, что не заинтересован.