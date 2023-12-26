«Вопрос времени»: Максим Фадеев об отмене карьеры Насти Ивлеевой после «голой» вечеринки

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают обсуждать скандальную вечеринку, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Так, продюсер Максим Фадеев счел важным дать профессиональную оценку мероприятию.

Знаменитость прокомментировал главные ошибки Ивлеевой в своем Telegram-канале. По мнению продюсера, девушку ждут большие последствия, даже несмотря на публичные извинения.

Подобный креатив, «голую» вечеринку, Фадеев счел стратегическим провалом в 2023 году. Виновата в этом тот, кто посоветовал Ивлеевой провести такого рода мероприятие.

«Я считаю этот креатив в 2023 году стратегическим провалом Ивлеевой и ее команды. Тот, кто насоветовал ей это сделать — и есть виновник всего происходящего. Теперь отмена ее карьеры, видимо, — вопрос времени», — заявил продюсер.

Ранее в Сети стали появляться видеоизвинения от звезд эстрады, которые побывали на «голой» вечеринке. Например, с публичным обращением выступил певец Филипп Киркоров.