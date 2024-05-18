«Вопрос уже снят»: Виктория Боня заявила, что не может сделать дочери российский паспорт

Телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что хотела бы сделать российский паспорт своей 12-летней дочери Анджелине, которая прилетела к ней из Монако в Москву. В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость подчеркнула, что в таком случае девочке будет проще приезжать в Россию. Однако блогер отметила, что осуществить задуманное у нее вряд ли получится.

По словам Виктории Бони, Анджелина, будучи гражданкой Евросоюза, получит возможность въезжать в Россию без визы.

«Путешествия сюда будут гораздо проще, нежели это происходит сейчас. Когда она делает визу, чтобы сюда приехать, это постоянные сложности. И виза ненадолго дается, и эта история с документами усложняет процесс», — рассказала телеведущая.

Однако модель призналась, что не сможет сделать дочери российский паспорт.

«Но вся проблема в том, что граждане Монако не имеют права делать второй паспорт. Поэтому я не смогу ей оформить гражданство РФ при всем желании. Сейчас получается, что уже вопрос снят», — заявила Виктория Боня.

При этом знаменитость допустила, что попробует оформить для Анджелины вид на жительство в России. Виктория Боня считает, что сейчас такой вариант будет наиболее актуален.

Ранее сообщалось о том, что дочь Виктории Бони заявила, что не хочет уезжать из России в Монако, где она провела все детство. По словам Анджелины, в России много возможностей для развлечений: можно «заниматься серфингом, ходить в баню, летать в аэротрубе».