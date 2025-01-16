«Вопрос решен»: продюсер объяснил, почему Муцениеце больше не вспоминает про сына от Прилучного

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, почему актриса Агата Муцениеце перестала публично жаловаться на отсутствие общения с сыном Тимофеем от Павла Прилучного. Его слова приводит Woman.ru.

В начале 2024 года Агата подала в суд на бывшего мужа и потребовала обязать его перечислять ей треть своих доходов — вплоть до 2031 года, пока старший ребенок не станет совершеннолетним. В ответ звезда «Мажора» решил забрать сына себе, с конца лета мальчик живет у отца. В настоящий момент в суде решается вопрос о дальнейшей судьбе школьника. Однако если раньше Муцениеце регулярно делилась в микроблоге своими переживаниями из-за отсутствия общения с наследником, то в декабре 2024-го ее поведение поменялось — она вовсе перестала говорить о Тимофее в публичном пространстве.

«Да, впереди суд, экспертиза, но так как никто больше этой темы не касается, не плачет в соцсетях, а спокойно живет-отдыхает, можно сделать вывод, что Павел и Агата сели за стол переговоров. Этот вопрос для них решен, причем решение суда вряд ли будет иметь какое-то значение для сторон. Возможно, Агата приняла, что надо отпустить ситуацию и смириться с тем, что сын пока будет жить с Павлом», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, продюсер предположил, что Прилучный мог надавить на бывшую супругу или пригрозить ей другими проблемами. Он добавил, что Павел является «очень эмоциональным и вспыльчивым» человеком.

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