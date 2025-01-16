«Дай бог, чтобы все вернулось»: Павла Прилучного вывели из себя родственники Агаты Муцениеце

Недавно сыну актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофею исполнилось 12 лет, но в этот день не произошло долгожданного воссоединения мальчика с мамой. Бабушка мальчика полагает, что ребенку специально мог поменять номер телефона отец и его новая жена. Однако звезда «Мажора» продолжает доказывать свою правоту и надеется, что в мире существует бумеранг.

В комментариях подписчиков возмутило, что Тимофей не смог связаться с бабушкой по материнской линии в свой день рождения. Они принялись оставлять гневные комментарии артисту.

«Бог не лукошко, смотрит в окошко. Все, что вы делаете, обязательно к вам вернется бумерангом», — написали они.

Ответ Прилучного не заставил себя ждать. Павел ответил коротко, намекнув на бывшую жену Агату Муцениеце.

«Дай бог, чтобы все вернулось!», — ответил он.

Артист имел в виду добрые поступки, хотя в комментарии подразумевалось совершенно другое. Обычно он не реагирует на подобные замечания, но после праздника сына Прилучный вышел из себя.

Напомним, заключение экспертизы о том, с кем из родителей должен жить Тимофей, следует ждать через 2−3 месяца. Такое мнение выразил адвокат Андрей Алешкин.