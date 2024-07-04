Вопрос об Анастасии Решетовой вызвал смех у Алены Шишковой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова отреагировала на комментарий в соцсетях о том, что другая избранница музыканта – Анастасия Решетова – тоже начала играть в теннис. Соответствующий вопрос вызвал у нее смех.

«Решетова тоже начала играть в теннис. Совпадение? Не думаю», - говорилось в комментарии.

Шишкова написала: «Совпадение». Рядом с ответом она оставила несколько смеющихся смайлов.

Девушки почти одновременно опубликовали фото и видео, как играют в теннис. В публикации 4 июля Решетова рассказала, что занимается теннисом каждый день. Сейчас модель находится на отдыхе в Бодруме.

Напомним, и Шишкова, и Решетова состояли в отношениях с Тимати. Сообщалось, будто Анастасия увела у Алены музыканта. Сейчас ее обвиняют в связях с мужем Алсу.

Ранее сообщалось, что Решетова подала в суд на психолога Веронику Степанову. Эксперт кратко прокомментировала сложившуюся ситуацию.