Вопрос исчерпан: в Московском театре эстрады раскрыли судьбу спектаклей Данилы Козловского

Вернувшийся в Россию актер Данила Козловский впервые за два года выступил в столице со своим спектаклем Frank, после чего анонсировал еще два показа в Московском театре эстрады.

Глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал сделать все, чтобы отменить спектакли из-за антироссийской позиции актера.

При этом в Московском театре эстрады заверили, что показы состоятся, как это и было ранее запланировано, так как никаких документов, предписывающих отмену постановки, не поступало.

«Я слышала, что был какой-то вопрос, с Данилой связанный, но, насколько я понимаю, он был исчерпан. Иначе нам бы просто даже не дали эти мероприятия поставить», - сказала в беседе с Абзацем пресс-секретарь театра Карина Захарова.

Напомним, в 2022 году Данила Козловский назвал СВО «катастрофой» и уехал из России. Он гастролировал по Европе со своим моноспектаклем и активно общался с артистами-иноагентами. При этом сам Козловский неоднократно опровергал слухи об эмиграции и утверждал, что Россия — его дом и Родина.

Ранее журналистка Ксения Собчак отреагировала на возвращение Данилы Козловского на российскую сцену спустя три года. Она отметила, что актеру помогли покровители. По мнению Собчак, возвращение Козловского несправедливо по отношению к Ивану Урганту.