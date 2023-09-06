НАШ ШОУБИЗ
21:50, 06 сентября 2023
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«Вопрос детей упирается в недвижимость»: Прохору Шаляпину нужна еще одна квартира для создания семьи

Прохор Шаляпин рассказал, что для создания семьи ему нужна еще одна квартира.

«Вопрос детей упирается в недвижимость»: Прохору Шаляпину нужна еще одна квартира для создания семьи

© Starface.ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что для создания семьи ему нужна еще одна квартира. Сейчас музыкант живет в двухкомнатной квартире в сталинском доме, который расположен в хорошем районе.

Комментарий Шаляпина приводит сайт kp.ru.

«Конечно же, я хочу семью. Но для этого мне нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у меня уже есть. Вопрос детей в моем случае упирается только в недвижимость», - размышляет певец.

Сейчас он одинок, но признается, что «кайфует» от нынешнего состояния.

К 39 годам Шаляпин успел трижды жениться, состоял в отношениях с известными женщинами. Последний брак артиста закончился через месяц – жена умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее бывшая возлюбленная певца Ольга Сан рассказала, что в 12-летнем возрасте он нашел бабушку и тетю мертвыми.

Источник фото:Starface.ru
Источник:kp.ru
Теги:
Прохор Шаляпин
семья
дети
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