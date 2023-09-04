Нашел бабушку и тетю мертвыми: стало известно о горе в семье Прохора Шаляпина
Ольга Сан рассказала, как в 12 лет Прохор Шаляпин нашел бабушку и тетю мертвыми.
© Kashaev Pavel/East News
Певец Прохор Шаляпин, еще будучи 12-летним подростком, нашел бабушку и тетю мертвыми. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная Ольга Сан.
«В 12-летнем возрасте он нашел мертвыми своих бабушку и тетю», - поделилась телеведущая подробностями с изданием PROZVEZD.
По словам Сан, убийца родственников Шаляпина был найден спустя 25 лет после преступления, но злоумышленника вскоре отпустили.
Подробности Сан вспомнила в связи со смертью родного отца. По словам телеведущей и актрисы, Шаляпин «не понаслышке знает, каково это внезапно терять близких».
В феврале Сан потеряла отца – он скончался при странных обстоятельствах: мужчина не болел. После похорон дочь узнала, что все машины и квартиры были переоформлены на жену, которая младше на 30 лет, а со счетов сняты деньги.
«Много раз была подделана подпись не только отца, но и моей сестры», - рассказала Сан.
Сейчас она пытается вызвать вдову на допрос, но та не приходит, предоставляет больничные.
«Я подозреваю, что у отца и правда была насильственная смерть…», - говорит ведущая. Шаляпин поддержал бывшую возлюбленную в этой ситуации и дал ей советы.
«Прохор тоже в шоке», - призналась Сан.
Ранее Шаляпин ответил на сообщения в инсценировке смерти бывшей жены Татьяны Дэвис.