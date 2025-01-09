«Вопреки всем интригам»: раскрыто, кто пытался «задавить» карьеру Талькова

В начале своей творческой карьеры легендарный российский исполнитель Игорь Тальков сталкивался с серьезным противодействием со стороны Аллы Пугачевой. Об этом в беседе с aif.ru рассказал исполнитель Игорь Наджиев.

Согласно его словам, Алла Борисовна всегда ревностно относилась к успехам других артистов и даже своего тогдашнего мужа Филиппа Киркорова. Против Талькова же примадонна, рано заметив его популярность и способности, строила самые настоящие козни.

«Царство небесное Игорьку Талькову. Он поднялся вопреки всем интригам Аллы Борисовны против него. Что она только ни творила, чтоб его закопать… Что тебе плохого сделал молодой? Он только-только встал на ноги, а она его принялась мочить», — сказал Наджиев.

И напротив — начинающему исполнителю от чистого сердца помогал Валерий Леонтьев. Именно он, как утверждает Наджиев, своим исполнением сделал песни Талькова популярными в народе.

Напомним — Игорь Тальков был застрелен в 1991 году в возрасте 34 лет за кулисами петербургского дворца спорта «Юбилейный» прямо во время концерта. Его убийство до сих пор остается одним из самых загадочных в истории российского шоу-бизнеса.

Ранее Наджиев открыто обвинял Пугачеву в заказной ликвидации Талькова.