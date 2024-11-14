«Он один это знал»: Наджиев считает, что в убийстве Талькова замешана Пугачева

Певец Игорь Наджиев допустил, что убийство артиста Игоря Талькова в 1991 году могла организовать исполнительница Алла Пугачева. По словам музыканта, Примадонна «заправляла» всей эстрадой и убирала конкурентов.

Наджиев рассказал, что после гибели артиста певица Азиза сказала ему, что одним выстрелом убрали и Талькова, и ее. Оба на тот момент были яркими представителями шоу-бизнеса, вспоминает он.

«А учитывая, что всей нашей эстрадой заправляла Алла Борисовна, можно только догадываться, чьими руками всё это могло быть организовано через бандитов», - заявил он aif.ru.

Наджиеву известно, что Примадонна «ненавидела конкурентов и всячески их убирала». Он заявил, что Пугачева подсылала бандитов к певице Валентине Легкоступовой. Это случилось, когда композитор Раймонд Паулс отдал ей те песни, на которые рассчитывала артистка.

Певец подчеркнул: Пугачева стояла «на верхушке айсберга» и «очень много решала». По словам Наджиева, Тальков «понял все» про певицу. Про нее в 1991 году он написал песню «Звезда», говорит артист, в композиции есть строки «Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда».

«Тальков один это знал о Пугачевой», - добавил музыкант.

Ранее сообщалось, что певицу Наташу Королеву допросили по делу об убийстве Талькова.