«Вопреки расхожему мнению»: Навка объяснила причину трагедии с Костомаровым

Фигуристка Татьяна Навка ответила на вопрос журналистов о причинах трагедии с ее партнером Романом Костомаровым. У знаменитости поинтересовались, как такое могло случиться с человеком, у которого сильный организм и иммунитет. У нее спросили: «Как вы объясняете себе, почему с ним такое произошло?»

«Вопреки расхожему мнению, спортсмены не боги, а тоже люди. И случаться с нами может все что угодно», - объяснила Навка сайту aif.ru.

Чемпионка напомнила о многочисленных примерах травм у спортсменов накануне ответственных соревнований, из-за которых они оказываются вынуждены заканчивать карьеру.

Навка считает, что в такой ситуации важно не сломаться и продолжать жить. Она отметила, что Костомаров «очень сильный», и выразила уверенность в хорошем исходе.

«Он активно проходит реабилитацию, есть положительная динамика», - рассказала Навка о нынешнем состоянии спортсмена.

В сложившейся ситуации для него важна поддержка семьи, друзей, коллег и миллионов людей – спортсмен знает о ней, и это придает фигуристу сил.

Ранее источник в «Коммунарке», где Костомаров лежит с 10 января, заявил, что фигурист отказывается покидать реанимацию, хотя в данной ситуации опасений за его жизнь нет. С Олимпийским чемпионом занимаются врачи из других больниц, но Костомарову и его семье удобнее оставаться там.