Сотрудник «Коммунарки» заявил, что Роман Костомаров отказывается покидать реанимацию

Титулованный фигурист Роман Костомаров уже почти полгода находится в отделении реанимации больницы «Коммунарка». Его состояние врачам удалось стабилизировать еще пару месяцев назад, однако переводить в общую палату его не спешат. И это, как оказалось, решение вовсе не медиков, а самого пациента и его жены Оксаны Домниной.

Один из сотрудников клиники признался, что на самом деле спортсмену уже нет нужды оставаться в реанимации, так как на данный момент его жизни ничего не угрожает. Он успешно поправляется и готовится к протезированию. Он также отметил, что олимпийский чемпион уже самостоятельно пытается передвигаться на временных искусственных конечностях. При этом его восстановлением занимаются вовсе не специалисты «Коммунарки», а медики из других больниц.

«Его состояние абсолютно стабильно, никаких опасений за его жизнь в данный момент нет. Конечно, он уже давно не реанимационный больной. Но тут ситуация простая – Роману и его жене уже просто удобно находиться в нашем отделении», - цитирует слова источника издание PROZVEZD.

По словам врача, для Романа создаются все условия в отделении, поэтому не удивительно, что он не хочет оттуда переводиться. Туда спокойно впускают его супругу в любой момент, да и в принципе комната оборудовала, как приличный номер в отеле. «Все есть для комфорта. И на двери у них стекло, так они его завесили шторкой, чтоб никто не видел Романа», - рассказал информатор.

Медик предположил, что чисто гипотетически нахождение Романа в реанимации может быть проблемой для действительно серьезно больных пациентов. Однако пока никаких проблем не происходило, так как в больнице достаточно мест.

Ранее стало известно, что Роман Костомаров вновь отказался работать с психологами.