Воплощает в себе богатство: Ксению Собчак назвали гламурным символом ПМЭФ-2024

Телеведущая Ксения Собчак стала одним из символов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков. По мнению дипломата, журналистка воплотила в себе гламурность и элитарность мероприятия.

«Ксения Собчак стала одним из символов ПМЭФ, его гламурности, элитарности, богатства и избранности», — написал Сергей Марков, прикрепив фото телеведущей с ПМЭФ.

Напомним, с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге проходил 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Уже в первый день мероприятия Ксения Собчак удивила всех присутствующих своим необычным образом. Так, телеведущая выбрала брюки, которые надеваются прямо на туфли. Журналистка назвала их «лучшими брюками для деловых встреч», а пользователи Сети посчитали их похожими на ползунки.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак в один из дней ПМЭФ снялась на набережной Санкт-Петербурга в легком красно-черном платье с открытой спиной и глубоким декольте. Телеведущая дополнила образ сумкой Hermes из кожи крокодила, которая стоит в американских бутиках примерно 11 млн рублей.