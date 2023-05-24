«Вопиющее безобразие»: «крестный отец» Дианы Гурцкой не пришел на похороны ее мужа

Певец Игорь Николаев, который вывел певицу Диану Гурцкую на большую сцену, написав для нее песню «Волшебное стекло», не появился на похоронах супруга артистки Петра Кучеренко. Шоумен Гоген Солнцев раскритиковал музыканта за это.

«Особенно горько, что не пришёл Игорь Николаев. Он же – «крестный» отец Дианочки на эстраде… Конечно, поддержка с его стороны в такой печальный день была ей нужна, как никогда», - сказал Солнцев сайту mk.ru.

Он заметил, что на похороны не пришли многие звезды первой величины: не было певиц Ларисы Долиной, Валерии, Любови Успенской. Похороны посетили артистки Лолита и Анита Цой.

«Но где остальные?» - задался вопросом Солнцев.

Он назвал поведение звезд «вопиющим безобразием» и обратил внимание на то, что многие артисты «еще совсем недавно за кулисами целовали Диану в обе щеки и осыпали комплиментами». Тем не менее в трудный момент «Диану звезды бросили одну», заключил шоумен.

Он порадовался, что рядом с Гурцкой есть сплоченная семья, которая облегчит состояние певицы.

Напомним, певица 20 мая потеряла мужа: он умер на борту самолета, возвращаясь из командировки в Москву. Знакомая с Кучеренко артистка Анна Калашникова заявила, что перед смертью супруг Гурцкой пережил огромный стресс. Появилась информация, что он употреблял антидепрессанты: не исключено, что препараты могли стать причиной скоропостижной смерти. Один из коллег Кучеренко на похоронах опроверг информацию о приеме им антидепрессантов.