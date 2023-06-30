«Вообще жесть!»: Филипп Киркоров оскандалился из-за 12-летней дочери

Певец Филипп Киркоров на днях отметил большое событие. Его сыну Мартину исполнилось 11 лет. В честь этого, как и в предыдущие разы, звездный отец устроил большой праздник, который демонстрировал в социальных сетях для своих поклонников. В одном из видео засветилась и дочь артиста Алла-Виктория, и ее внешний вид привлек много внимания аудитории. Дело в том, что у нее заметили длинные наращенные ногти, которые не понравились публике.

Пользователи отметили, что девочка еще слишком юна, чтобы делать подобный маникюр. По их мнению, в 12 лет дети должны демонстрировать только натуральную красоту. Из-за этого Филипп Киркоров подвергся критике, так как именно он разрешил Алле-Виктории подобные эксперименты.

«Всему свое время!!! А у этой девочки уже такие ногти. Вульгарно очень», «Я в шоке. Девочке 12 лет и такие ногти», «Тоже в шоке, маленькая вроде еще, а уже с ногтями», «Обратили внимание, вообще жесть!» - оставили комментарии фанаты.

Впрочем, внимание Алла-Виктория привлекла не только длинными ногтями, но и своим хмурым лицом. Некоторые пользователи заметили, что она будто бы была постоянно недовольна на дне рождения брата. К слову, звездную наследницу часто критикуют за отсутствие ярких эмоций.

Напомним, что на 11-летие Мартина был организован его первый показ модной коллекции одежды, который посетили многие знаменитости. Среди гостей оказался и сын Армена Джигарханяна, который уже много лет живет в США.