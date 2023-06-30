57-летний сын Армена Джигарханяна Степан тайно вернулся в Россию из США

На днях в Москве прошел показ модной коллекции дизайнера Аники Керимовой совместно с 11-летним сыном певца Филиппа Киркорова Мартином. На мероприятие были приглашены многие звездные гости, и среди них оказался Степан Джигарханян – сын известного режиссера Армена Джигарханяна. Он уже много лет живет в США, но неожиданно решил вернуться в Россию.

На презентации одежды артист не прятался от журналистов и активно отвечал на их вопросы. Он признался, что приезжает в Москву практически каждый год ради Аники, и в этот раз не смог пропустить модное событие. Он отметил, что ради этого ему пришлось значительно изменить свои планы, но это того стоило. По его признанию, Мартин – действительно талантливый ребенок, и он восхищен Филиппом, который поддерживает его во всех начинаниях.

«Показом я очень доволен. Аника с Мартином показали высочайший уровень – думаю, не все западные дизайнеры могут похвастать такой одеждой», - поделился Джигарханян-младший с изданием kp.ru.

Отметим, что на звездном мероприятии Степан был в одиночестве. Однако он честно признался – его сердце на самом деле занято. Артист рассказал, что состоит в отношениях и счастлив в них. Правда, его избранница не особо любит светские тусовки, поэтому ему приходится ходить на них без нее.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила, что многие уехавшие из России артисты уже вернулись назад, просто пока не показываются на публике.