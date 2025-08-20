«Вообще-то я строгий отец»: Иван Ургант поздравил падчерицу с 25-летием

Сама именинница также сообщила о празднике подписчикам, выложив свое фото в мини-платье на улице и подписав его: «Мисс Нью-Йорк».

Эрика — дочь жены Урганта Натальи Кикнадзе, и ведущий занимался ее воспитанием с детства, относясь к ней как к родной. В 16 лет она переехала в США, окончив нью-йоркский колледж Parsons. После жизни в Нью-Йорке, летом 2024 года девушка объявила о переезде в Грузию и опубликовала в блоге призыв о поиске «творческой работы».

В декабре Эрика посетила с Иваном Ургантом и сводной сестрой Ниной спектакль в МХТ им. А.П. Чехова в Москве.

