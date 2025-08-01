«Это будет неожиданно»: названы сроки возвращения Ивана Урганта в эфир

Ведущий Иван Ургант может появиться на ТВ в любой момент, и это станет неожиданностью. О сроках возвращения шоумена в эфир порассуждал телекритик Александр Горбунов.

Его мнение приводит издание «Абзац».

Программу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания в 2022 году. Горбунов предположил, когда ведущий передачи снова вернется на Первый канал.

«Это будет неожиданно. На телевидении все возвращения происходят спонтанно. Документальный фильм Владимира Познера тоже никто не ждал… Поэтому и Иван Ургант может в любой момент появиться в эфире», - сказал телекритик.

Он указал на возвращение актера Данилы Козловского, а также раскрыл планы блогера Насти Ивлеевой появиться на ТВ. Вместе с тем предыдущий формат «Вечернего Урганта», уверен критик, устарел, его потребуется менять.

«В новом сезоне, возможно, проект возродится», - добавил он.

Также эксперт напомнил: в студии «Вечернего Урганта» снимают лотерею под названием «Мечталлион». Чтобы восстановить прежние декорации, потребуется время.

Ранее ведущая Ксения Собчак призналась, что была влюблена в Урганта. Ее привлекали ум, обаяние и чувство юмора ведущего.