«Вообще перестала есть»: Феликс Царикати об экстремальном похудении Юлии Началовой

Феликс Царикати заявил, что первый супруг Юлии Началовой гнобил ее из-за внешности. Об этом певец рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

В первый раз под венец Началову вел Дмитрий Ланской. Он часто говорил артистке, что ей стоит похудеть.

«Я в жизни такого не скажу. Как можно матери своего ребенка сказать: «Худей!» – возмущается Царикати.

По словам артиста, его жена тоже набрала несколько килограммов после родов. Несмотря на то, что женщина никак не может вернуться в прежнюю форму, Феликс ни в чем ее не упрекает.

В свою очередь, по данным от издания StarHit, Юлия и сама как-то упоминала негативное отношение мужа к ее внешности.

«Я вообще все перестала есть, просто пила воду, а потом и воду организм перестал воспринимать. И стала себя очень плохо чувствовать», – рассказывала однажды Началова.

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