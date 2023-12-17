Уминает за обе щеки: раскрыт секретный продукт, который помог похудеть Алле Довлатовой

Алла Довлатова призналась, что похудела благодаря употреблению сала. На этом продукте 49-летняя ведущая сбросила за месяц четыре килограмма.

Довлатова призналась: сало — основной продукт, который она ест во время диеты.

«Начинаешь день с сала и яичка или сала и свежего огурчика. Только хорошее сало, чтобы оно было без жилок и не как резинка», — цитирует ведущую НТВ.

Довлатова сидит на метаболической диете, которую ей посоветовал врач-эндокринолог. Ее рацион включает в себя белки, жиры и полное отсутствие углеводов. За счет этого в организме происходит кетоз — употребляемые жиры начинают «съедать» твои собственные. Ведущая назвала эту диету «гениальной» и позволяющей побороть весь висцеральный жир.

У этой диеты есть противопоказаний, поэтому ведущая употребляет сало под присмотром врача. При таком рационе повышается холестерин, но за пару недель он приходит в норму, заключила она.

Напомним, ранее Алла Довлатова призналась, что готова изматывать себя на тренировках ради одного «прекрасного мужчины». Подробности в этом материале.