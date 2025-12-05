«Вообще никакого эмоционального контакта»: Самойлова рассказала о причине развода с Джиганом в реалити-шоу

Блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган выпустили первую серию реалити-шоу о своей жизни. Проект снимался за 4 месяца до того, как супруги подали на развод. На съемках бизнесвумен призналась, что в браке считала себя мамой не только детям, но и мужу.

Шоу от Medium Quality вышло на площадке VK Видео. Над проектом пара начала работать в самый тяжелый период. Джиган признался, что, если бы знал о разводе, не согласился бы участвовать. Самойлова же наоборот оказалась рада, что поклонники увидят, что именно привело ее к расставанию с мужем.

«На сегодняшний день дела обстоят плохо. У нас нет вообще никакого эмоционального контакта. Все говорят постоянно: «ты такая сильная, ты такая супер-вумен, пример для подражания». Я мама для своих детей, я мама для своего мужа, я мама для своих родителей. Я больше не могу, я хочу выбирать себя», - заявила Оксана.

Отметим, что Джиган не хочет разводиться с супругой, он намерен сохранить брак. Однако Самойлова настроена решительно. Она делилась, что рэпер не изменится, поэтому она не собирается с ним сходиться.

Ранее Бьянка раскрыла, что певец Джиган изменил жене Оксане Самойловой.