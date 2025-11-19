«Надо, чтобы была любовь, и поменьше косячить»: Бьянка разоблачила измену Джигана Оксане Самойловой

Певица Бьянка рассказала о неверности рэпера Джигана жене Оксане Самойловой. Она поделилась, что была некая дама, с которой артист изменил супруге. Об этом исполнительница сообщила в шоу Карины Мурашкиной.

По словам Бьянки, причиной распада семьи Джигана стала очередная измена. Личность любовницы она не раскрыла, но подчеркнула — рэпер очень сожалеет об этой связи. Певица считает, что артист сильно любит жену.

«Он очень надеется, что все будет хорошо, мы все же знаем Джигана. Мне кажется, нужно понять и простить. Мне жалко Джигана и детей. Надо, чтобы была любовь, и поменьше косячить, женщин поменьше трогать других», - рассказала Бьянка.

Впрочем, Оксана Самойлова отрицает, что измена стала причиной развода. Об этом она заявляла после заседания суда. Блогерша делилась, что за годы в браке Джиган так и не повзрослел, а ей надоело тянуть семью на себе.

Ранее Оксане Самойловой и Джигану дали время на спасение брака.