«Вообще ничего не получаю»: сбежавший из России комик Руслан Белый* пожаловался на нищету

В 2023 году комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) эмигрировал из России в Испанию. Юморист уже неоднократно признавался, что испытывает финансовые трудности после переезда.

Белый* создал в России несколько юмористических проектов. В эфире YouTube-шоу LAIKA PRO он пожаловался, что не получает с них дивидендов. Основатель и продюсер шоу Stand Up винит во всем российскую систему сотрудничества с телеканалами и продюсерами, которая, по его мнению, неправильно работает.

Юморист называет сложившуюся ситуацию несправедливой.

«Вообще ничего не получаю. Это несправедливо безусловно, но в силу того, что в России не сформулировано авторское право. Ты же не можешь представить в России забастовки актеров или авторов», — говорит он.

Он считает, что могли бы исправить ситуацию различные профсоюзные организации. При этом продюсеры и каналы не особо стремятся предлагать взаимовыгодные условия, говорит юморист.

Ранее комик рассказал, что может позволить себе и своей семье хорошую жизнь в Испании, благодаря деньгам, заработанным в России. Главной задачей он ставит себе не влезать в серьезные траты, чтобы в дальнейшем жить на проценты от отложенных средств.

*(признан иноагентом на территории РФ)